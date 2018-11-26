В Хмельницкой области судят мужчину, убившего беременную жену

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение

В Хмельницкой области будут судить мужчину, который убил беременную жену в возрасте 27 лет.

В мае этого года ее 32-летний сожитель, находясь под действием наркотических средств, устроил с гражданской женой ссору, в ходе которой убил ее путем удушения. Не остановило обидчика и то, что женщина находилось в состоянии беременности.

После совершенного злоумышленник оставил тело потерпевшей в квартире и скрылся с места происшествия, однако на следующий день был задержан.

"Обвинительный акт в уголовном производстве по п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности") направлено для рассмотрения в Хмельницкий горрайонный суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сообщают в прокуратуре.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в Хмельницком полицейские задержали молодого человека, который подозревается в убийстве своей беременной сожительницы. 32-летний мужчина в момент расправы над женщиной был под влиянием наркотиков.

А не так давно в Хмельницкой области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который убил тещу и беременную жену. Свидетелем расправы стал 1-летний сын супругов

Также в Ровенской области от кулаков своего сожителя погибла 32-летняя беременная женщина. По данным экспертизы, смерть наступила в результате мозговой комы, забоя головного мозга и травматического внутричерепного кровоизлияния.