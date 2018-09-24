В Хмельницкой области во время борьбы с мощным пожаром погиб спасатель

Тушить возгорание деревообрабатывающего цеха выехали 14 машин и почти 60 спасателей

В селе Дунаевцы Хмельницкой области вспыхнул пожар в деревообрабатывающем цеху – огонь охватил 600 квадратных метров помещения, а боролись с возгоранием 14 пожарных машины и почти 60 спасателей.

Густой дым от пожара окутал весь населенный пункт, пламя было видно за несколько километров, а местные жители жаловались на едкий запах горелого пластика.

В ходе ликвидации возгорания погиб один из спасателей, а помещение выгорело дотла.

Ранее мы писали о сильном пожаре в центре Винницы – там загорелось помещение бывшего зала игровых автоматов. Захламленное строение было возведено из деревянных материалов, и, несмотря на все усилия пожарных, выгорело дотла.

Напомним, 17 сентября в Житомирской области вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин.

Также в Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Сообщение о пожаре спасателям поступило 1 сентября, а прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что на свалке Брусиловской объединенной территориальной общины горят отходы на площади 600 квадратных метров.