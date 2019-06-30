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В Хмельницкой области вспыхнул жилой дом: погиб трехлетний мальчик

30 июня, 12:21

Еще один ребенок и их бабушка попали в больницу

Фото: ГСЧС в Хмельницкой области
Фото: ГСЧС в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области пожар в жилом доме унес жизни трехлетнего ребенка. Еще один ребенок и их бабушка оказались в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

О пожаре в селе Гоголи Виньковецкого района спасателям стало известно 29 июня в 21:10. Работников ГСЧС вызвал сосед, который заметил, что из дома поднимается густой черный дым. Еще до прибытия подразделений, сосед ворвался в горящий дом и спас 58-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.

Во время тушения огня нашли тело трехлетнего мальчика. Пострадавших с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в лечебные учреждения.

Отметим, что на момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 60 "квадратов". Пожар удалось локализовать в 21:50, а в 22:05 его ликвидировали. Причину пожара выясняет.

Напомним, не так давно в Кривом Роге тушили пожар в квартире. В результате происшествия пострадали трое детей.

Всего на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Всего с начала 2019 года в Украине произошло 39 341 пожар, из которых 13 512 – в жилом секторе, 1 558 – на транспорте. Погибли на пожарах с начала этого года 900 человек, пострадали – 645 человек.

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Тег пожар, ребенок, спасатели, хмельницкая область, пострадавшие, ГСЧС, погибший

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