В Хмельницкой области выгорели три гектара урожая хлеба

Виновником пожара стал один из дольщиков, который сжигал пожнивные остатки на своем земельном участке

Фото: ГСЧС

В селе Рудковцы Новоушицкого района Хмельницкой области из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности произошло возгорание хлеба на корню на площади 3 га, что принадлежит фирме "Энселко Агро".

Виновником пожара стал один из дольщиков, который решил сжечь свои пожнивные остатки на собственном земельном участке. Из-за порывов ветра огонь быстро перекинулся на поле озимой пшеницы общей площадью 34 га.

Благодаря оперативным действиям земледельцев, место пожара удалось быстро опахать и не допустить распространения огня на большую площадь.

"Самовольное сжигание стерни и пожнивных остатков строго запрещено и за такие действия административная и уголовная ответственность", – добавляют в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 19 июня, к спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках, что находятся в с. Пушкино Виноградовского района Закарпатской области. огонь успел уничтожить сельскохозяйственное оборудование, крышу зданий 5 тонн кукурузы и одну тонну сена.

Недавно, сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".

Ранее возле Львова вечером 8 августа вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.

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