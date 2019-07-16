Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Хмельницкой области выгорели три гектара урожая хлеба

16 июля, 11:31

Виновником пожара стал один из дольщиков, который сжигал пожнивные остатки на своем земельном участке

Фото: ГСЧС

В селе Рудковцы Новоушицкого района Хмельницкой области из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности произошло возгорание хлеба на корню на площади 3 га, что принадлежит фирме "Энселко Агро".

Виновником пожара стал один из дольщиков, который решил сжечь свои пожнивные остатки на собственном земельном участке. Из-за порывов ветра огонь быстро перекинулся на поле озимой пшеницы общей площадью 34 га.

Благодаря оперативным действиям земледельцев, место пожара удалось быстро опахать и не допустить распространения огня на большую площадь.

"Самовольное сжигание стерни и пожнивных остатков строго запрещено и за такие действия административная и уголовная ответственность", – добавляют в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 19 июня, к спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках, что находятся в с. Пушкино Виноградовского района Закарпатской области. огонь успел уничтожить сельскохозяйственное оборудование, крышу зданий 5 тонн кукурузы и одну тонну сена.

Недавно, сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".

Ранее возле Львова вечером 8 августа вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.


 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег урожай, пожар, хлеб, Хмельницкий

Вы сейчас просматриваете новость " В Хмельницкой области выгорели три гектара урожая хлеба". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хорватии вспыхнул сильный лесной пожар: эвакуированы 10 тысяч человек

Сегодня, 10:17

К тушению огня подключились три пожарных самолета и пожарные из Новали и трех соседних муниципалитетов

В Мукачево горели склады "Новой почты"

Вчера, 11:02

Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются

В Хмельницком на улице ловили змею: фото

Вчера, 15:58

Затем пресмыкающееся вывезли из города и отпустили в лесном массиве

Под Харьковом загорелся поезд

14 июля, 15:27

Причиной пожара стало короткое замыкание

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Новый вид змей назвали в честь Урарту

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

MARUV впервые показала фигуру (фото)

​Самый крупный тираннозавр в мире

Назван лучший фильм 2018 года

​Высота волн и скорость ветра становятся больше с каждым годом

Сколько стоит жизнь в Украине: Позиция в мировом рейтинге

Как сделать идеальный педикюр дома: 5 советов по уходу

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь