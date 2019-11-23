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В Хмельницкой области взяли под стражу водителя, насмерть сбившего двух велосипедистов

23 ноября, 16:54

Мужчина и женщина погибли от полученных травм на месте происшествия

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области взяли под стражу мужчину, который сбил двух велосипедистов. В результате ДТП оба человека погибли на месте происшествия. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Следователи объявили водителю о подозрении в преступлении и ходатайствовали перед судом о заключении его под стражу. Решением суда следующие два месяца подозреваемый будет находиться под стражей.

Трагедия произошла в селе Ладыги. 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Т4 допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении. Оба жителя села – 48-летний мужчина и 52-летняя женщина – сразу погибли от полученных травм.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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ДТП хмельницкая область стража велосипедисты

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