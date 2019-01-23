В Хмельницкой области задержали депутата горсовета: "вмешался" за сына
Депутат пытался подкупить начальника отдела Управления защиты экономики
В Хмельницкой области депутат горсовета предложил полицейскому 500 долларов неправомерной выгоды. Деньги предназначались за не составление протокола о коррупции в отношении его родственника – депутата.
"Так, депутат Каменец-Подольского городского совета нарушил требования финансового контроля, и не своевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии. За данное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена ответственность частью 2 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщают в полиции.
Впоследствии к начальнику отдела Управления защиты экономики в Хмельницкой области обратился гражданин, который также является депутатом горсовета, с предложением 500 долларов "вознаграждения" за не составление в отношении его сына – депутата административного протокола.
Во вторник, 22 января, во время попытки подкупа полицейского депутата разоблачили. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, недавно в Черниговской области на взятке поймали майора полиции. Как выяснилось, он наладил схему получения взяток от провинившихся граждан. За полученные деньги он закрывал уголовные производства и "помогал" избегать предусмотренной законом ответственности за правонарушения.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников.
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