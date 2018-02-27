В Хмельницкой области задержали известного вора в законе, который ехал вершить "праведный суд"

Лера Сумской был "коронован" в 1993 году в Сумах

В понедельник, 26 февраля, в Хмельницкой области задержали известного вора в законе Сергея Лысенко по прозвищу Лера Сумской.

Как сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, его задержали во время проверки автомобиля в рамках проведения розыскных мероприятий на наличие оружия.

По словам представителя Нацполиции, Лера Сумской ехал с местным преступным криминальным авторитетом в исправительное учреждение, "чтобы оказывать, по его мнению, свой "праведный" суд".

"Он – не судья и никогда им не будет. Он – вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой", – добавил Аброськин.

Лера Сумской был "коронован" в 1993 году в Сумах. В 2009 году его задержали, однако отпустили под подписку о невыезде.

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Ранее сообщалось, что по данным Национальной полиции, в Украине сейчас около 15 "воров в законе", семеро из них – украинцы.

Напомним, многие так называемые воры в законе в Украине работают на ФСБ РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В ноябре в полиции сообщили, что в Киеве задержали более полусотни криминальных авторитетов. Полицейские Киева наведались на "встречу" "генералов криминального мира" в Пуще-Водице, которых задержали для тщательной проверки.