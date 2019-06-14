В Хмельницкой области задержали криминального авторитета

"Брень", угрожая расправой, вымогал деньги у предпринимателя







В Нетешине копы и сотрудники СБУ задержали на вымогательстве местного криминального авторитета по кличке "Брень". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

35-летний местный житель, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности, имел в городе статус "смотрящего". Как выяснилось, мужчина под предлогом возврата несуществующего долга в течение последних трех лет вымогал деньги у предпринимателя из Славуты. Преступник угрожал потерпевшему физической расправой и повреждением имущества.

"Последний раз злоумышленник требовал у потерпевшего 2000 долларов США. Правоохранители задержали его во время получения части денег в размере 26 000 гривен", – рассказали в полиции.

Отметим, что к задержанию злоумышленника привлекалось спецподразделение полиции "КОРД". Кроме того, во время осмотра его авто изъяли из салона четыре полиэтиленовых пакетика с порошкообразным и кристаллообразным веществом неизвестного происхождения и один сверток с измельченным веществом растительного происхождения.

Обыски провели и в домах двух подконтрольных задержанному авторитету людей. У одного из них по кличке "Кенгуру", также неоднократно судимого, изъяли 258 ампул препарата "Димедрол".

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители продолжают работать над установлением причастности последнего и подконтрольных ему лиц к совершению других тяжких преступлений", – отметили в полиции.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время проведения президентских выборов собирались приехать воры в законе, чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве.

Также в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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