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В Хмельницкой области заманивают туристов загадками украинской "атлантиды"

13 июля, 03:04

В заповедник "Бакота" ежегодно приезжают десятки тысяч людей


Украинские туристы облюбовали заповедник "Бакота" в Хмельницкой области. Под водой здесь до сих пор находятся тысячи домов, которые когда-то были затоплены ради создания гидроэлектростанции.

"Там можно увидеть лежанки для сна, там есть кресты на стенах, чтобы помолиться, есть кельи монаха, низенькие, оттого, что люди были когда-то маленькими. Там даже печь выбита в камне, чтобы нагревать воздух", – рассказал экскурсовод Тарас Горбняк.

Скальному монастырю на высоте 150 м по меньшей мере четыре тысячи лет. Туристов внутрь не пускают – опасно. Увидеть, как тогда жили монахи, можно с наблюдательной площадки. Поражает не только подлинность, но и форма горы. Она похожа на лицо египетского сфинкса.

"Мы сегодня видим в этих пещерах три вида могил: в полу, боковые, как в Киево-Печерской лавре, и как на Афоне, и торцевые", – рассказывает экскурсовод.

Кто создал монастырь – пока неизвестно. Но как появился заповедник "Бакоте", туристам рассказывают – почти полвека назад на Днестре решили построить гидроэлектростанцию. Для этого переселили тысячи жителей из 63 сел. Их дома были в низине.

"63 села подлежали переселению, из которых 28 исчезли полностью. Почему так? Потому что в районе Хотина вода поднялась только на три метра, а здесь на 38. Эхолот показывает, что в этих местах есть глубины до 49 метров", – отметил Горбняк.

Под водой здесь до сих пор находятся разрушенные дома, которые манят дайверов. Но едут сюда и за спокойным отдыхом. Климат здесь – как в Крыму, и пейзажи – потрясающие.

Ехать в "Бакоту" лучше на машине, но можно заказать и экскурсионный тур. Стоит прихватить и палатки. За символическую цену готовы поселить у себя и местные.

"Условия, можно сказать, довольно приличные, и стоит жилье в пределах 100-120 грн. за ночь", – рассказывает Староушицкий сельский голова Анатолий Тимчук.

Ежегодно в "Бакоте" едут десятки тысяч туристов со всего мира. И не только для того, чтобы насладиться удивительной красотой. Местные жители угощают гостей вкуснейшим судаком по старо-ушицкому, холодными травяными чаями и жареным картофелем.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый чернобыльский саркофаг пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. Под пролет арки даже можно разместить Колизей.


Также смотрите фото конфайнмента.

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Тег туризм, туристы, дайверы, хмельницкая область, атлантида, дайвер

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Сегодня

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