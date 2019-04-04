В Хмельницком поймали взяточника из экологической инспекции

Чиновник требовал с предпринимателя 15 тысяч гривен

Фото: Нацполиция

В Хмельницком поймали взяточника из экологической инспекции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/629/c0a/5ca629c0ad48e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/629/c0a/5ca629c0ad48e.jpg 2019-04-04T19:04:00+03:00 Запад Чиновник требовал с предпринимателя 15 тысяч гривен

В Хмельницком задержала на взятке чиновника Государственной экологической инспекции. Сумма полученной неправомерной выгоды составляет 15 тыс. гривен.

Правоохранители установили, что мужчина требовал от частного предпринимателя 15 тыс. гривен взятки за отмену наложения штрафных санкций за обнаруженные нарушения во время проверок, а также не проведение проверок до конца 2019 года.

Открыто уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно двое чиновников Управления Государственной службы труда Украины в Хмельницкой области попались на взятке. установлено, что чиновники наладили схему вымогательства денег с частного учебного центра, расположенного на территории Хмельницкой области, за проведение проверок знаний по вопросам охраны труда.

Ранее в Хмельницкой области поймали на взятках командира и его заместителя одной из воинских частей. Правоохранители установили, что более полугода должностные лица получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

Также в Хмельницкой области руководитель одного из отделов областного управления ГМС требовал взятку за ускорение оформления загранпаспортов.

А на днях во Львове на взятке поймали директора Грибовицкой свалки:

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