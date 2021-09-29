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В Ивано-Франковске готовятся открывать новые COVID-отделения: только 2% больных привиты

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 сентября, 16:03
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Мэр Ивано-Франковска заявил, что у пациентов с ковидом, которые лечатся в больнице, не такое тяжелое течение болезни, как у других людей
Коронавирус распространяется по Украине
Коронавирус распространяется по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске стремительно растет заболеваемость ковидом. Если в 2020 году в городе умерли 239 человек, то только за 9 месяцев этого года уже 343 жертвы. Также увеличилось и число госпитализаций, из-за чего в городе готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом.

Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив.

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По его словам, пока ситуация контролируемая.

"Можем предположить, что пик заболеваемости придется на конец октября – начало ноября. Наполненность наших больниц сейчас – 70%. Они работают на полную возможность. Уже идет речь чтобы открывать для ковидных больных дополнительные отделения", - сказал он.

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Марцинкив подчеркнул, что из всех госпитализированных только 2% вакцинированы. Однако их состояние не такое тяжелые – они не кислородозависимые.

"Сегодня вакцины AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer доступны во всех наших центрах вакцинации в достаточном количестве. И для первой, и для второй доз", – добавил мэр.

Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводят эксперимент – массово вакцинируют население и проверяют, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

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В конце лета в Моршине не было зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

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