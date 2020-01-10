В Ивано-Франковске готовятся установить кулинарный рекорд: видео

В Ивано-Франковске готовятся установить кулинарный рекорд – сварить целую тонну бануша.

В субботу, 11 января, в городе соберутся пять известных шеф-поваров, чтобы приготовить традиционное гуцульское блюдо, сообщает "Ранок з Україною".

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Готовый бануш будут раздавать всем желающим, в том числе и представителям Книги рекордов Украины, которые с начала новогодних праздников приедут в Ивано-Франковску уже третий раз: 18 декабря они зафиксировали рекорд самого массового исполнения гимна, а 25 декабря – самую массовую игру на трембитах.

Ранее мы писали о том, как 48-летний одессит Константин Левченко вырезаетвычурные цветы, ящериц, ангелов и демонов по яичной скорлупе. А креативные флористы даже создали свадебное платье из яиц.

Также стоит напомнить о "Волынском Фаберже" – именно так называют Анатолия Бойко. Мужчина более 10 лет создает шедевры из птичьих яиц. Бывший военный начал использовать новую технику – отделка металлом. И вошел в Книгу рекордов Украины, как владелец крупнейшей коллекции экспонатов из яичной скорлупы.

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