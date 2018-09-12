В Ивано-Франковске легковушка врезалась в автомобиль патрульных: есть пострадавшие

В Ивано-Франковске минувшей ночью произошло ДТП, в котором пострадали трое патрульных. Как оказалось, 11 сентября, около в 23.20 на перекрестке улиц Юлиана Целевича – Галицкая легковушка Peugeot протаранила служебный автомобиль полиции Toyota Prius.

"Установлено, что водитель автомобиля Peugeot, 49-летний местный житель, допустил столкновение с полицейским автомобилем, водитель которого остановился на перекрестке на красный свет светофора", – сообщают в полиции.

Экипаж в составе трех инспекторов, находясь на службе, осуществлял патрулирование. Вследствие ДТП полицейские получили телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов поясничного и шейного отделов позвоночника, но после оказания им медицинской помощи от госпитализации отказались.

По визуальным признакам водитель Peugeot находился за рулем в нетрезвом состоянии. От предложения пройти медосвидетельствование в установленном порядке тот отказался. За допущенное административное правонарушение в отношении водителя составлен протокол. Кроме того, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное следствие.

Такое нарушение карается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно на международной трассе Львов – Краковец, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.

Ранее в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.

Также мы писали, что Нацполиция Украины не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях.