В Ивано-Франковске мастер превращает поломанные часы в картины

Вчера, 17:08

Необычное хобби бывшего военного: он создает картины из необычных материалов


В Ивано-Франковске бывший военный превращает сломанные часовые механизмы в картины. О своем необычном хобби и секретах мастерства он рассказал журналистам "Сегодня".

"Вот одна из первых работ, которая дала мне толчок работать дальше. В основе этих картин – механизмы старых часов", – рассказал мастер Олег Гроссу.

Стрелочки, циферблаты, шестерни, болты, гайки, шурупы и другие детали ему удается объединить в гармоничную картину, а гармонии мастер достигает после нескольких дней кропотливого труда. А в начале творческий процесс длился неделями, а иногда – месяцами.

"Я беру доску, покрываю грунтовкой. Потом берутся уже детали, протираются спиртом, чтобы было крепкое соединение. Потом детали крепят на доску специальным клеем и красят", - рассказал он.

По словам автора, каждая картина – уникальна, а все идеи – его собственные. Первым критиком и помощником стала его жена, Наталья.

"Могу запчасти приносить. Ходила с подружкой на кофе, заказали чай с бодиянчиком. Эти вот цветочки бодиана, такие они были ровненькие, такие они были красивые. А потом она где-то пойдет на какую-то работу", – призналась женщина.

Мастер признался, что с сырьем для картин проблем не возникает – кое-что приносят друзья, остальное он покупает сам на блошином рынке. Часы используются, в основном, советской эпохи, преимущественно механические.

Напомним, ранее мы писали о том, как художник создает миниатюрные картины на попкорне. Также мы сообщали о том, что художник превращает банановую кожуру в произведения искусства.

Кроме того, напомним, художник превратил звезд в "уродов" и прославился. Секрет успеха художника заключается в том, что портреты знаменитостей лишь отдаленно напоминают их реальные прототипы. Более того, рисунки кажутся детскими: за счет этого карикатурист добивается максимального комического эффекта.
Ивано-Франковск, картины, хобби, военный

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