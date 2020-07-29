В Ивано-Франковске мужчина посреди улицы избил женщину (фото)

В Ивано-Франковске возле Привокзального сквера мужчина ударил по голове женщину, которая с ним отдыхала. От удара женщина упала, ударилась об скамейку и рассекла ногу.
Как сообщили в пресс-службе Муниципальной инспекции области, конфликт произошел прямо на глазах у людей. Муниципалы вызвали на место происшествия полицию и "скорую". Женщине оказали первую домедицинскую помощь, после чего госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.
Отмечается, что обидчика отправили в городской отдел полиции.
Ранее мы сообщали, что на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин. Он также угрожал задушить маленького ребенка.
Также напомним, в центре Днепра на глазах у прохожих мужчина избил женщину. Он толкнул ее на тротуар, а потом нанес удар ногой по голове. Женщина перестала двигаться, а люди просто проходили мимо нее.
Городской голова Днепра Борис Филатов пообещал 25 тысяч гривен вознаграждения тому, кто найдет нападавшего.
(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)
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