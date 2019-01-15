В Ивано-Франковске на территории медуниверситета нашли гранату
Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент
На территории кафедры физического воспитания медуниверситета Ивано-Франковска полицейские обнаружили и обезвредили гранату.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
В полицию позвонил житель областного центра. Сообщил, что на улице Целевича на территории кафедры физического воспитания лежит предмет, похожий на гранату.
На место происшествия выехали специалисты. Полицейские эвакуировали студентов и персонал учебного заведения.
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"Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Поэтому взрывотехники немедленно его обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв", – рассказали в полиции.
После этого полицейские обследовали территорию и не выявили других взрывоопасных предметов.
Следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения.
фото: Нацполиция
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Ранее мы писали, что житель Ровенской области бросил гранату под ноги молодой паре. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, недавно пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет попали в больницу в результате взрыва гранаты в Тернопольской области.
Как оказалось, две девушки и четверо парней вместе встречали в Новый год. Один из присутствующих на следующий день принес собой гранату, чтобы похвастаться "игрушкой" и поставил ее на стол. Гранату захотела осмотреть 11-классница, но случайно задела чеку и произошел взрыв.
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