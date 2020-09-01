В Ивано-Франковске недовольные бизнесмены вышли с протестом под стены полиции

В Ивано-Франковске, который попал в красную "карантинную" зону, владельцы городских ресторанов вышли с протестом к стенам областной полиции.

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Как сообщает "Курс", толчком к акции стал рейд стражей порядка по центру города, в ходе которого они требовали закрыть кофейни, рестораны, кинотеатры и непродуктовые магазины.

"Мы хотим работать. Сегодня мы тут собрались, чтобы просить, чтобы нам не мешали работать. Работники полиции ходят и требуют закрывать летние площадки, кафе, рестораны. Много заведений не пережили первой волны карантина. Сейчас если что-то закроется, то произойдет коллапс", - объяснил представитель одного из ресторанов.

По словам участников митинга, новости о "красной" зоне сами по себе напугали людей.

"А нам нужно платить аренду, зарплаты, налоги. Выжить лишь при работе на доставку мы не сможем", - рассказали рестораторы.

Видео: kurs.if.ua

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Как рассказала директор одного из местных кинотеатров, прошлые выходные стали первыми за полгода, когда на сеанс пришли зрители, в зале было занято до 90% позволенных мест. После этого к предпринимателям пришли полицейские и потребовали закрытия заведения.

"Дайте нам возможность работать, мы готовы и дальше тщательно выполнять все требования карантина. У нас 10 тысяч гривен ушло в первый месяц после открытия только на дезинфицирующие растворы, маски и перчатки. И за это время ни один человек не зашел в зал на сеанс без маски", - рассказала она.

Предпринимательница добавила, что в кинотеатре сократили количество сеансов и выделили по 40 минут между ними на дезинфекцию и проветривание кинозала.

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"Мы не враги своим семьям и нашим детям, будем выполнять все требования – мы хотим научиться жить с коронавирусом. Потому что каждый работающий кормит свою семью", – добавила она.

В свою очередь, депутат городского совета Сергей Палийчук напомнил, что накануне были направлены обращения к правительству, а потом начался шквал звонков от предпринимателей, к которым пришла полиция с требованием закрыть заведения.

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"Мы сейчас пришли на мирную акцию просить полицию лояльно относиться к бизнесу. Мы собираем подписи и подадим коллективное обращение, чтобы полиция позволила предпринимателям кормить свои семьи и платить зарплаты работникам. Надеюсь, что полиция прислушается", - заявил он.

К участникам акции вышел заместитель начальника областной полиции Игорь Максимов. Он объяснил, что стражи порядка лишь следят за выполнением ограничений, установленных Кабмином. При этом в Ивано-Франковске копы пока что ведут только разъяснительную работу и не составили ни одного протокола.

"Работаем больше на профилактику. Мы получаем часто жалобы от граждан на заведения, которые нарушают карантинные требования. Мы вынуждены выезжать и проверять", - сказал он.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы.

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