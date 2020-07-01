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В Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу и ранил мужчину

1 июля, 04:26

Елена Вус Елена Вус

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Во вторник, 30 июня, в Ивано-Франковске, где ранее мужчина напал на продавца и устроил стрельбу по прохожим, неизвестный открыл огонь на улице, ранив 45-летнего местного жителя.

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Сообщение об инциденте на ул.Волчинецкой 192 поступило по спецлинии "102" в 19:40, сообщает в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

На вызов прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи.

На данный момент полиция проводит первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по розыску злоумышленника. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения. В области введен оперативный план "Сирена".

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Мужчина, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован в больницу.

Ранее в Винницкой области во время отдыха на озере произошла трагедия: 28-летний мужчина застрелил своего друга, демонстрируя ему пистолет.

А в Новомосковске Днепропетровской области 28 июня произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

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видео Ивано-Франковск ранение стрельба мужчина сирена

Источник: Сегодня

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