В Ивано-Франковске от COVID-19 умер главврач станции скорой помощи

Умершему врачу было 58 лет

В Ивано-Франковске от осложнений COVID-19 умер главный врач станции скорой помощи Игорь Ковалюк. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в Facebook.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!" - написал Марцинкив.

Как пишет местное издание "Галка", 4 мая во время Facebook-трансляции Марцинкив сообщал, что главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

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"Есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии", – сообщал мэр.

Мужчине было 58 лет.

Напомним, ранее в городе Яремче Ивано-Франковской областиот воспаления легких умерла женщина-медик. Как выяснилось, у умершей были сопутствующие заболевания: сердечная патология и сахарный диабет.

Кроме того, сообщалось, что на Прикарпатье больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены, в том числе людьми с подтвержденным инфицированием коронавирусом.

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