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В Ивано-Франковске от коронавируса скончался известный врач

14 мая, 10:42

Татьяна Власенко

Игорь Закала имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия

В Ивано-Франковске, где вчера, 13 мая, от коронавируса умерла 19-летняя девушка, COVID-19 унес жизнь известного онкоуролога Игоря Закала.

Последнее время врач находится в городской клинической больнице. Коронавирусная инфекция у него была подтверждена лабораторно, сообщает "Типичный Франковск".

На прошлой неделе состояние пациента ухудшилось, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Игорь Закала был заведующим диспансерным отделом Прикарпатского онкологического центра, имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

О смерти медика сообщили и в Управления здравоохранения городского совета Ивано-Франковска.

"Управление здравоохранения городского совета скорбит вместе с семьей, друзьями по поводу тяжелой утраты – неумолимая болезнь унесла жизнь Закала Игоря Степановича... Был всегда толерантный, спокойный, взвешенный, сдержанный... Вечная память", – говорится в сообщении.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Подвиноградове на Закарпатье от коронавирусной инфекции умер ромский барон Николай Богар. Ему было 62 года.

В то же время в Черновицкой области выздоровел заместитель главного эпидемиолога Юрий Падурару.

"Победил COVID-19! 39 дней борьбы с коронавирусной болезнью и ее осложнениями! Благодарю каждого, кто знал и волновался! Низкий поклон людям в белых халатах!" – заявил он.

О том, сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции узнавали журналисты новостей "Сегодня":

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