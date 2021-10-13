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В Ивано-Франковске парочка занялась сексом во время онлайн-лекции (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
13 октября, 12:37
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Влюбленные забыли выключить камеру, когда начали заниматься любовью
Первокурсница с парнем занялись любовью во время онлайн-лекции / Коллаж "Сегодня"
Первокурсница с парнем занялись любовью во время онлайн-лекции / Коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске парочка студентов решила заняться сексомпрямо во время онлайн-лекции. Про камеру они забыли.

Об этом пишет сайт Ратуша.

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Детали

Онлайн-лекция проходила у девушки с первого курса. Но парочка совсем забыла выключить камеру в чате с лектором. Там на них внимание не обращали.

Комментарии

Видео сразу же появилось в социальных сетях и набрало немало комментариев.

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"Пожалуй, биологию она изучает исключительно на практике. В роли учителя – сосед по общежитию", – пишут комментаторы.

Похожие случаи

В Киеве мужчина с женщиной занимались любовью прямо посреди парка. Кроме того, они распивали спиртные напитки в общественном месте.

"Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной охране. Ситуацию урегулировали", – пишут на Facebook-страничке Муниципальной охраны.

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