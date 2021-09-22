Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Динамо: онлайн Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

В Ивано-Франковске обещают 1 млн школе со 100% вакцинированных работников

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 08:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Деньги получит то учебное заведение, которое первым станет со всеми вакцинированными сотрудниками
Школы могут получить миллион за вакцинацию всех сотрудников
Школы могут получить миллион за вакцинацию всех сотрудников / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 1 миллион гривен учебному заведению в городе, если там будут вакцинированы 100% работников. Деньги выделят на развитие инфраструктуры.

Об этом глава города заявил во время совещания горсовета.

Реклама

Читайте также:

Марцинкив уточнил, что миллион получит та школа, которая первая будет иметь 100% вакцинированных от коронавируса сотрудников. Деньги предусмотрены для развития учреждения.

"Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников", – сказал мэр города.

Читайте другие новости по теме:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

30 009

заболело за неделю в Украине

+33%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.36

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Можно ли заразиться COVID-19 после прививки
Спроси у доктора
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осень в большом городе
Главные концерты октября
Хочу петь и танцевать
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять