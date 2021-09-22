В Ивано-Франковске обещают 1 млн школе со 100% вакцинированных работников

Деньги получит то учебное заведение, которое первым станет со всеми вакцинированными сотрудниками

Школы могут получить миллион за вакцинацию всех сотрудников / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 1 миллион гривен учебному заведению в городе, если там будут вакцинированы 100% работников. Деньги выделят на развитие инфраструктуры.

Об этом глава города заявил во время совещания горсовета.

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Марцинкив уточнил, что миллион получит та школа, которая первая будет иметь 100% вакцинированных от коронавируса сотрудников. Деньги предусмотрены для развития учреждения.

"Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников", – сказал мэр города.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска пообещал увольнять подчиненных за отказ от прививки .

. Также в Ивано-Франковске депутатов горсовета решили вакцинировать, не отрывая их от работы – прямо во время сессии. Для получения прививок мэр объявил перерыв в 15 минут.

– прямо во время сессии. Для получения прививок мэр объявил перерыв в 15 минут. Тем временем в Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", и жители, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, смогут побороться за главный приз – автомобиль.