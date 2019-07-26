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В Ивано-Франковске средь бела дня пытались похитить мужчину

26 июля, 12:21

В городе был объявлен план "Перехват"

В Ивано-Франковске вчера, 25 июля около 17:00, на улице Стуса неизвестные с применением физического насилия, посадили мужчину в автомобиль марки "ВАЗ 21140", темного цвета и поехали в неизвестном направлении. Об этом сообщают в патрульной полиции Прикарпатья.

По данному факту, после выяснения марки и государственного номерного знака автомобиля, в городе был введен оперативный план "Перехват". Получив информацию о правонарушителях и ориентирование на автомобиль, патрульные направились на поиски предполагаемых преступников.

Вскоре на улице Покутской, инспекторы заметили разыскиваемую машину и задержали злоумышленников. Патрульные на место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, недавно в полицию Бугского района Львовской области обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении ее 37-летней невестки с остановки общественного транспорта.

Ранее В центре Львова похитили гражданина Турции и требовали за него огромный выкуп.

Ранее в Луцке посреди улицы трое злоумышленников похитили человека и вывезли в неизвестном направлении.

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Тег похищение, Прикарпатье, патрульные, план перехват

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