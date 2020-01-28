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В Ивано-Франковске студенты-иностранцы отравились шаурмой

28 января, 15:46

В больнице оказались семь человек

/ Фото: Pixabay

В Ивано-Франковске трапеза в местном баре закончилась для студентов медицинского университета больницей. Семерых иностранцев госпитализировали с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", сообщили в главном управлении Госпродспотребслужбы в регионе.

"Больные жаловались на общую слабость, боли в животе, повышение температуры тела, диарею. Больные связывают возникновение заболевания с употреблением лаваша с куриным мясом, приобретенным в заведении "Сэндвич-бар" 24 января", - говорится в сообщении.

Медики отмечают, что состояние больных – средней степени тяжести. Как рассказал на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ОГА начальник ГУ службы в области Роман Гурский, в самом "Сэндвич-баре" провели проверку. В заведении обнаружили 16 нарушений. Самые важные из них:

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  • работают без регистрации;
  • работники не имеют медкнижек;
  • нет сертификатов соответствия на продукцию.

Гурский добавил, что сегодня могут принять решение о закрытии заведения.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Напомним, не так давно в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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