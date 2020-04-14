В Ивано-Франковске умер пациент с коронавирусом, которого готовили к выписке

В Ивано-Франковске умер 64-летний мужчина, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом во время оперативного совещания сообщил мэр города Руслан Марцинкив, пишет firtka.if.ua.

"Имеем 64-летнего мужчину, который шел на поправку, и его готовили к выписке, но его состояние ухудшилось – внезапно остановилось сердце. Он болел COVID-19. Еще ждем дополнительных результатов причины смерти", – сказал Марцинкив.

Также, мэр Ивано-Франковска призвал прикарпатцев с медицинским образованием устраиваться на работу в лечебные учреждения города.

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"Нам очень нужны работники в наши медицинские учреждения. Медсестры и санитары очень устают, их нужно менять. Поэтому приглашаем всех, кто имеет соответствующее образование. Мы готовы принимать людей на работу. Сегодня мы должны совместно встать на борьбу с пандемией", – добавил Марцинкив.

Отметим, по состоянию на утро 14 апреля на Прикарпатье зафиксировано уже 332 случая коронавирусной инфекции. Умерли 26 человек, выздоровели – 16.

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Врачи из Черновцов отмечают, что коронавирус стал более коварным – в Украине COVID-19 ведет себя не так как в Китае и Италии.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский рассказал, как защитить руки от дезинфекторов, которыми многие пользуются, чтобы избежать заражения:

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