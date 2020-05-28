В Ивано-Франковске умер врач, который болел COVID-19

В Ивано-Франковске, где ранее коронавирусом заразились медики онкоцентра, умер врач-терапевт университетской клиники Василий Каминский. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского национального медицинского университета.

"Врач от Бога, лучший друг и собрат", – так отзываются о нем коллеги.

"В течение многолетней работы в здравоохранении он спас сотни жизней", – говорят в университете.

По данным местного издания kurs.if.ua, Василий Каминский работал до 6 мая, а затем заболел. И был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Во время болезни у него был подтвержден коронавирус. В настоящее время ждут результатов посмертного ПЦР-теста.

В то же время в университетской клинике изданию сообщили, что у них все врачи на данный момент здоровы.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске умер известный онкохирург Игорь Закала. Его жизнь также унесла коронавирусная инфекция.

По словам коллег, за свою карьеру Игорь Закала провел сотни операций и вылечил тысячи людей.

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