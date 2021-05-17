Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ивано-Франковске в шахте лифта нашли два трупа: что известно

17 мая, 14:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Правоохранители выясняют причини загадочной гибели двоих мужчин в Ивано-Франковске, их личности уже установили

В Ивано-Франковске в лифтовой шахте недостроенного дома на улице Надречной нашли мертвыми двух мужчин.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, их личности уже установили — это жители Ивано-Франковска, им было 46 и 35 лет. Тела погибших отправили на экспертизу, которая должна установить причины смерти.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, тщательный осмотр места совершенного преступления, отрабатывают прилегающую территорию с целью установления возможных свидетелей, очевидцев происшествия и просматривают видео с камер наблюдения", — говорится в сообщении.

В тренде
О чем говорили погибшие под Чугуевом курсанты. Записи черных ящиков Ан-26
В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
В тренде
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)

Реклама

Ранее мы сообщали, что в жилом доме Киева обнаружили труп мужчины. Тело направлено на экспертизу, так как видимых признаков насильственной смерти не было.

Также напомним, в Одесской области нашли четыре трупа в колодце.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Купить клубнику авансом. Сколько стоит украинская ягода из теплицы и с грядки?
Купить клубнику авансом. Сколько стоит украинская ягода из теплицы и с грядки?Экономика
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
Из Закарпатья 8 млн пчел отправили
Из Закарпатья 8 млн пчел отправили "Укрпочтой": насекомые погибли (обновлено)Запад
В честь дивизии СС
В честь дивизии СС "Галичина" планируют марш по МосквеЗапад
Заказное осквернение памятника Бандере во Львове: студент получил приговор
Заказное осквернение памятника Бандере во Львове: студент получил приговорЗапад
Во Львовской области вспыхнул автобус с несколькими десятками пассажиров внутри (фото)
Во Львовской области вспыхнул автобус с несколькими десятками пассажиров внутри (фото)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять