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В Ивано-Франковске восемь студентов отравились неизвестным газом: трое в реанимации

17 июня 2021 9:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медики диагностировали у детей отравление угарным газом, но спасатели еще не знают, где был источник и какой именно газ это был

В Ивано-Франковске студенты отравились, вероятно, угарным газом в общежитии колледжа технологий и бизнеса. В больницу госпитализировали восемь подростков, из них трое в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня по улице Коновальца, 142. Из-за резкого запаха персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже помещений колледжа. На место прибыли медики скорой помощи, спасатели и полицейские.

Фото с места ЧП. Коллаж "Сегодня"

Фото с места ЧП. Коллаж "Сегодня"

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В областной клинический Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф госпитализировали восемь детей 2005 и 2004 годов рождения: трое из них в реанимации. Еще пятеро в неврологическом отделении в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим медики поставили диагноз "отравление угарным газом".

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При этом спасатели и полицейские пока не установили источник происхождения угарного газа. Спустя несколько часов резкий запах в здании исчез и детей вернули в их комнаты.

Напомним, в Волынской области в больницу с отравлением угарным газом попала целая семья – двое взрослых и трое детей.

Кроме того, на Волыни 9-летний мальчик попал в реанимацию из-за угарного газа.

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