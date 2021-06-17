В Ивано-Франковске восемь студентов отравились неизвестным газом: трое в реанимации

Медики диагностировали у детей отравление угарным газом, но спасатели еще не знают, где был источник и какой именно газ это был

В Ивано-Франковске студенты отравились, вероятно, угарным газом в общежитии колледжа технологий и бизнеса. В больницу госпитализировали восемь подростков, из них трое в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня по улице Коновальца, 142. Из-за резкого запаха персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже помещений колледжа. На место прибыли медики скорой помощи, спасатели и полицейские.

Фото с места ЧП. Коллаж "Сегодня"

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В областной клинический Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф госпитализировали восемь детей 2005 и 2004 годов рождения: трое из них в реанимации. Еще пятеро в неврологическом отделении в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим медики поставили диагноз "отравление угарным газом".

При этом спасатели и полицейские пока не установили источник происхождения угарного газа. Спустя несколько часов резкий запах в здании исчез и детей вернули в их комнаты.

Напомним, в Волынской области в больницу с отравлением угарным газом попала целая семья – двое взрослых и трое детей.

Кроме того, на Волыни 9-летний мальчик попал в реанимацию из-за угарного газа.

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