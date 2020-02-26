Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

В Ивано-Франковске жители многоэтажки потребовали наградить их уборщицу

26 февраля, 21:38

Дворник Анна содержит в образцовой чистоте 12 подъездов

Пока Киев удивляется тому, как жители многоэтажки поймали домушника и связали скотчем, жители многоэтажки в Ивано-Франковске решили наградить женщину, которая работает у них дворником. Ведь, уверяют, такой чистоты, как за последние три года, в их доме не было. И сделали это довольно необычным образом.

Ее рабочий день начинается в семь утра. И она сразу становится к работе. А работы у Анны Павлюк немало.

"Каждый день я мою 12 подъездов. Это надо подмести, а потом помыть", – говорит женщина.

И так уже три года. Ранее Анна работала вахтершей. Когда сократили – оказалась на бирже труда. Там ей и предложили работу дворником. Анна согласилась, ведь подумала, что раз дома убирает, то и на улице сможет.

"Доброе утро! Доброго здоровьечка! Благодарю вас за работу", – вот так ее обычно благодарят жители дома.

А теперь просто благодарностями решили не ограничиваться. Собрали десятки подписей, чтобы любимую уборщицу отметили и наградили.

"Посмотрите, какая чистота кругом, просто душа радуется, а то ведь во двор не хотелось выходить", – отмечает Валентина Киселева, жительница дома.

Вот один из дворов, который убирает госпожа Анна. Мы специально пришли сюда еще за несколько дней до съемки, чтобы убедиться в добросовестности уборщицы. И он действительно образцово чистый. Ни одной бумажки или окурка. Впрочем, такая чистота вокруг дается ей непросто, говорит женщина. Особенно, из-за человеческого фактора:

В тренде
Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

"Курильщиков много. Людей, которые мусор оставляют на лестничной клетке. Наркоманы есть, шприцы".

С просьбой отметить госпожу Анну жильцы дома пошли к ее руководству. Там признают, что обращение было особенным.

Наталья Ярощук, директор коммунального предприятия "Теплый дом":

"Люди постарались, прямо использовали целую тетрадь, собирали подписи, упаковали в конверт, не в телефонном режиме".

Жильцов дома коммунальщики услышали. И выписали добросовестной уборщицы премию. Правда, сумму держат в тайне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что во Львове добросовестный труд дворников поощряют путевками в Европу. Львовский уборщик, который более 10 лет наводит порядок на своем участке, получил "бонус" за чистоту улиц и убранные подъезды.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ивано-Франковск дворник премия уборщица

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)
Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)Запад
Куда прилетит самолет с украинцами из Китая: глава Львовской ОГА сделал заявление
Куда прилетит самолет с украинцами из Китая: глава Львовской ОГА сделал заявлениеЗапад
Во Львовской области паника и протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Во Львовской области паника и протесты из-за эвакуации украинцев из КитаяЗапад
Под Тернополем люди протестуют против эвакуации украинцев из Китая: фото и видео
Под Тернополем люди протестуют против эвакуации украинцев из Китая: фото и видеоЗапад
Изнасилование 17-летней девушки в День Валентина: в деле всплыла Нацгвардия
Изнасилование 17-летней девушки в День Валентина: в деле всплыла НацгвардияЗапад
"Сделали из нас клоунов": в Микулинцах опровергли молебен против украинцев из КитаяЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...