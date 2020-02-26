В Ивано-Франковске жители многоэтажки потребовали наградить их уборщицу

Пока Киев удивляется тому, как жители многоэтажки поймали домушника и связали скотчем, жители многоэтажки в Ивано-Франковске решили наградить женщину, которая работает у них дворником. Ведь, уверяют, такой чистоты, как за последние три года, в их доме не было. И сделали это довольно необычным образом.

Ее рабочий день начинается в семь утра. И она сразу становится к работе. А работы у Анны Павлюк немало.

"Каждый день я мою 12 подъездов. Это надо подмести, а потом помыть", – говорит женщина.

И так уже три года. Ранее Анна работала вахтершей. Когда сократили – оказалась на бирже труда. Там ей и предложили работу дворником. Анна согласилась, ведь подумала, что раз дома убирает, то и на улице сможет.

"Доброе утро! Доброго здоровьечка! Благодарю вас за работу", – вот так ее обычно благодарят жители дома.

А теперь просто благодарностями решили не ограничиваться. Собрали десятки подписей, чтобы любимую уборщицу отметили и наградили.

"Посмотрите, какая чистота кругом, просто душа радуется, а то ведь во двор не хотелось выходить", – отмечает Валентина Киселева, жительница дома.

Вот один из дворов, который убирает госпожа Анна. Мы специально пришли сюда еще за несколько дней до съемки, чтобы убедиться в добросовестности уборщицы. И он действительно образцово чистый. Ни одной бумажки или окурка. Впрочем, такая чистота вокруг дается ей непросто, говорит женщина. Особенно, из-за человеческого фактора:

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"Курильщиков много. Людей, которые мусор оставляют на лестничной клетке. Наркоманы есть, шприцы".

С просьбой отметить госпожу Анну жильцы дома пошли к ее руководству. Там признают, что обращение было особенным.

Наталья Ярощук, директор коммунального предприятия "Теплый дом":

"Люди постарались, прямо использовали целую тетрадь, собирали подписи, упаковали в конверт, не в телефонном режиме".

Жильцов дома коммунальщики услышали. И выписали добросовестной уборщицы премию. Правда, сумму держат в тайне.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что во Львове добросовестный труд дворников поощряют путевками в Европу. Львовский уборщик, который более 10 лет наводит порядок на своем участке, получил "бонус" за чистоту улиц и убранные подъезды.

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