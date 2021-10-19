В Ивано-Франковской области бешеный пес напал на женщину: в городе объявили карантин

В Ивано-Франковской области, где недавно произошло массовое отравление в кафе, бешеный пес покусал свою хозяйку.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы области в Facebook.
Детали инцидента
В городе Городенка собака напала и покусала хозяйку. У животного обнаружили бешенство.
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"Ивано-Франковской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы установлено бешенство собаки, которая принадлежала гражданину (собака нанесла укус владелице) г. Городенка Городенковской ОТГ Коломыйского района Ивано-Франковской области", — говорится в сообщении.
Опасное заболевание выявлено по результатам лабораторного исследования методом люминесцентной микроскопии.
Ввели карантин
Из-за бешенства у пса часть населенного пункта закрыли на карантин. Из-за этого в городе проводятся мероприятия по ликвидации бешенства: прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей.
Состояние пострадавшей
По словам председателя Городенковской общины Богдана Кобылянского, пострадавшая женщина в результате нападения собаку находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение.
Похожий случай в Ровно
В Ровно собака во время прогулки покусала полуторагодовалую девочку. Пострадавшую с ранами госпитализировали. У ребенка были две травмы в области носа. Медики "скорой" оказали ей первую медицинскую помощь и отвезли в Ровенскую областную детскую больницу для дальнейшего лечения.
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