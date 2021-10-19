В Ивано-Франковской области бешеный пес напал на женщину: в городе объявили карантин

В настоящее время в городе, где произошел инцидент, прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей

Сейчас пострадавшая женщина проходит лечение/Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области, где недавно произошло массовое отравление в кафе, бешеный пес покусал свою хозяйку.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы области в Facebook.

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Детали инцидента

В городе Городенка собака напала и покусала хозяйку. У животного обнаружили бешенство.

"Ивано-Франковской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы установлено бешенство собаки, которая принадлежала гражданину (собака нанесла укус владелице) г. Городенка Городенковской ОТГ Коломыйского района Ивано-Франковской области", — говорится в сообщении.

Опасное заболевание выявлено по результатам лабораторного исследования методом люминесцентной микроскопии.

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Ввели карантин

Из-за бешенства у пса часть населенного пункта закрыли на карантин. Из-за этого в городе проводятся мероприятия по ликвидации бешенства: прививают собак, кошек, коз, крупный рогатый скот и лошадей.

Состояние пострадавшей

По словам председателя Городенковской общины Богдана Кобылянского, пострадавшая женщина в результате нападения собаку находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение.

Похожий случай в Ровно

В Ровно собака во время прогулки покусала полуторагодовалую девочку. Пострадавшую с ранами госпитализировали. У ребенка были две травмы в области носа. Медики "скорой" оказали ей первую медицинскую помощь и отвезли в Ровенскую областную детскую больницу для дальнейшего лечения.

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