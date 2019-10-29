В Ивано-Франковской области двоих мужчин насмерть засыпало кукурузой

В сушку элеватора упали трое мужчин, одного из них успели вытащить

На элеваторе два человека погибли, засыпанные кукурузой / Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области два человека погибли на элеваторе в селе Кинашев Галичского района – они упали в приемную яму сушки элеватора. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Сообщение об инциденте спасатели получили 28 октября, в 21:13. Оказалось, что в приемной яме сушки элеватора находится три человека, которых засыпает кукурузой.

Еще до прибытия спасателей сотрудникам предприятия удалось спасти мужчину 1986 года рождения. Пострадавший был передан скорой помощи и госпитализирован в районную больницу.

Спасатели в 21:41 достали тело мужчины 1963 года рождения, а в 22:02 обнаружили и подняли тело мужчины 2000 года рождения.

Всего на месте происшествия работали 18 сотрудников ГСЧС на четырех единицах техники.

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