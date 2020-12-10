В Ивано-Франковской области горел частный дом: есть жертвы

В Ивано-Франковской области сгорел частный жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, возгорание возникло на кухне одноэтажного жилого дома в селе Джурков Коломыйского района.

"К месту пожара сразу направили спасателей государственной пожарно-спасательной части № 7 города Коломыя и местную пожарную команду села Гвоздец", – пояснили в ведомстве.

Площадь пожара составляла 6 квадратных метров. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, закопчены стены.

В пожаре погибли два человека, 1974 и 1962 года рождения, хозяин квартиры и его знакомый. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в центре Полтавы загорелся кинотеатр, которому больше 200 лет. На месте пожарища спасатели обнаружили труп.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

Кроме того, в Каменце-Подольском спасатели тушили масштабный пожар в жилом доме. Огонь распространился на площади 250 "квадратов".

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