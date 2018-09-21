В Ивано-Франковской области грузовик насмерть сбил 88-летнего велосипедиста

В Городенковском районе Ивано-Франковской области 88-лений велосипедист погиб под колесами грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 20 сентября в селе Котиковка. Пожилой мужчина попал под колеса грузового автомобиля КамАЗ с прицепом, которым управлял 40-летний местный житель. В результате наезда 88-летний велосипедист погиб.

На данный момент все обстоятельства аварии выясняются, а по факту ДТП начато уголовное производство.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.