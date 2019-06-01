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В Ивано-Франковской области из-за разрушенного моста медики не успели спасти женщину

1 июня, 08:00

Медики доехали только до переправы и ждали, пока женщину на носилках принесут односельчане


Из-за разрушенного непогодой моста в Ивано-Франковской области медики не смогли во время спасти молодую мать. "Скорая" не могла добраться до села. Медики доехали только до переправы и ждали, пока женщину на носилках принесут односельчане. Но время было потеряно. Сердце Маши остановилось. Селяне говорят, уже 10 лет ждут капитального моста на месте шаткой переправы.

Маричка умерла в реанимации. Сиротой остался ее двухлетний сын Владислав.

Из-за наводнений с 2008 года 30 мостов в Прикарпатье находятся в аварийном состоянии. В этом году начали возводить только два. На большее не хватает средств. Чтобы восстановили переправу, к которой односельчане несли Маричку, жители Мошковцев и Сивка-Войниловская направили письма президенту и Кабинету Министров. Ждут ответа.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области несколько сот человек оказались фактически отрезаны от мира – чтобы добраться цивилизации, нужной пройти пешком по бездорожью девять километров. От трассы к селу дороги нет, а общественный транспорт в село Рецюкивщина не ходит и на скорую медицинскую помощь, говорят люди, тут даже не рассчитывают.

Как сообщалось, из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 7 дворов на Прикарпатье, 30 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье.

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Тег мост, медики, Ивано-Франковская область

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