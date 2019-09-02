В Ивано-Франковской области легковушка влетела в дерево: есть погибший и пострадавшие

Водитель скончался на месте, еще четверых пассажиров с травмами госпитализировали

Фото: ГУНП в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области легковушка врезалась в забор и дерево. Водитель погиб, четверо пассажиров пострадали, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло около 17:00 1 сентября на участке трассы "Делятин-Раковчик" в поселке Ланчин, Надвирянського района. Как выяснилось, 35-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. Легковушка выехала за пределы проезжей части, где и врезалась в ограждение и дерево.

В результате аварии водитель от полученных травм погиб на месте. Кроме того, пострадали пассажиры 1993, 1984, 1989, 1979 годов рождения. Их с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в Надвирнянскую ЦРБ.

На данный момент по факту ДТП уже открыли уголовное производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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