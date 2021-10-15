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В Ивано-Франковской области мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
15 октября, 11:20
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Полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил ребенка. Правоохранители проводят действия по установлению места нахождения транспорта и водителя
Мотоциклист сбил ребенка
Мотоциклист сбил ребенка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Калуше Ивано-Франковской области мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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"По улице Богдана Хмельницкого неизвестный водитель на мотоцикле совершил наезд на 6-летнюю девочку-пешехода, которая с матерью переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении.

После чего водитель с места происшествия скрылся. От полученных травм ребенок умер по дороге в лечебное учреждение.

На место происшествия немедленно выехали следователи следственного управления областной полиции. Сейчас правоохранители разыскивают водителя-беглеца.

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Следователями по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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