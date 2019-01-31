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В Ивано-Франковской области на взятке погорела женщина-офицер ВСУ

31 января, 15:31

Военнослужащая требовала 1800 долларов от любителя «самоволки»

Фото: СБУ
В Ивано-Франковской области на взятке погорела женщина-офицер ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2f7/f28/5c52f7f2830ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2f7/f28/5c52f7f2830ff.jpg Запад Военнослужащая требовала 1800 долларов от любителя «самоволки»

В Ивано-Франковской области разоблачили во взяточничестве женщину-офицера отдела морально-психологической работы одной из воинских частей.

"Женщина требовала 1,8 тыс. долларов у военнослужащего за то, чтобы не привлекать его к ответственности за самовольное оставление расположения части", – сообщают в СБУ.

Ранее на Прикарпатье оперативники  задокументировали получение офицером первой части неправомерной выгоды в сумме триста долларов.

А на днях злоумышленницу задержали на одной из улиц Киева во время получения от посредника второй части взятки в размере полторы тысячи долларов.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее во Львове сотрудники СБУ задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи доллароввзятки.

Еще мы писали, что не так давно офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.

А недавно на Прикарпатье депутат Городенковского горсовета через посредника требовал 50 тыс. долларов и получил эту сумму в гривневом эквиваленте – 1 млн 403 тыс. гривен. Деньги полагались за положительное голосование на сессии горсовета по вопросу отвода земли под строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.

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Тег Киев, взятка, СБУ, Прикарпатье

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