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В Ивано-Франковской области пенсионерку судили за то, что ее пес украл курицу

18 сентября, 17:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина признала вину и возместила ущерб

В городе Рогатин Ивано-Франковской области судили пенсионерку за то, что ее пес украл у соседа курицу.

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Как сообщает "Мисто", женщина признала свою вину и объяснила, что собака сорвалась с привязи и забежала на соседский двор.

В свою очередь пострадавший рассказал, что обвиняемая возместила ему стоимость похищенного животного и претензий к пенсионерке не имеет. Он попросил освободить ее от административной ответственности.

"Учитывая обстоятельства и характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень ее вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие ответственность, искреннее раскаяние виновного, обстоятельств, отягчающих ответственность не установлена, а также то обстоятельство, что потерпевший просил освободить женщину от ответственности, суд считает возможным освободить последнюю от административной ответственности и ограничиться устным замечанием", – говорится в решении суда.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове искали собаку, которая покусала 10 человек.

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А в Одессе на женщину с маленькой собачкой внезапно набросился агрессивный пес.

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суд кража сосед пес Ивано-Франковская область
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