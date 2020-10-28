В Ивано-Франковской области победившего на выборах главу ОТГ разоблачили на взятке

В Ивано-Франковской области 27 октября разоблачили на взятке голову и начальника одного из отделов территориальной громады села Олеша (Тлумацкий район). Причем за день до этого глава Олешанской ОТГ Богдан Двояк был снова избран на должность главы сельсовета на местных выборах.

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Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции области и нардеп Игорь Фрис в Facebook.

В полиции рассказали, что глава ОТГ требовал 22 тыс. гривен за предоставление земельного участка в 1,5 га для ведения сельского хозяйства и был задержан сразу после получения 500 долларов неправомерной выгоды.

Кроме того, ранее правоохранители задокументировали факты получения трех и пяти тысяч гривен начальником одного из отделов ОТГ в качестве "авансовых платежей". 500 долларов, полученных Двояком, были последней частью взятки.

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На местах жительства и работы фигурантов дела проводятся санкционированные обыски с целью выявления и изъятия ранее полученных денежных средств, а также документов, "черновых" записей и других предметов, относящихся к материалам уголовного производства. Решается вопрос о задержании главы ОТГ и начальника отдела.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис рассказал, что его партия выставляла на местных выборах кандидатом в председатели Олешанской ОТГ своего представителя, атошника Николая Дземана, но он проиграл выборы нынешнему главе Двояку, которого сегодня разоблачили на взятке.

Напомним, под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка при попытке остановить фальсификации при подсчете голосов на местных выборах пострадала депутат Виктория Сюмар.

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