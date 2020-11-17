В Ивано-Франковской области подросток "заминировал" школу

Всех учеников эвакуировали из здания

В селе Каменка Коломыйского района Ивано-Франковской области правоохранителям сообщили о минировании школы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 16 ноября. Из учебного заведения эвакуировали всех учеников и учителей, после чего взрывотехники и кинологи обследовали здание. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Полицейские установили личность школьника, который сообщил о минировании учебного заведения. Им оказался 12-летний ученик школы. Подросток позвонил в полицию с чужого мобильного телефона.

Правоохранители опросили школьника в присутствии его родителей. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события и привлечения родителей несовершеннолетнего к административной ответственности.

"Полиция призывает родителей провести с детьми беседы о недопустимости таких шуток и объяснить им, что ложный вызов полиции является нарушением закона! Также за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность по ст. 259 Уголовного кодекса Украины", — добавили правоохранители.

Видео: Сегодня

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Ранее мы сообщали, что в Киеве снова "заминировали" элитную гимназию.

Также напомним, в Черкасской области задержали "минера", который требовал один млн долларов.

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