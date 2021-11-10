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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
10 ноября, 08:27
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Землетрясении такой магнитудой не чувствуется на поверхности человеком
Всего в 2021 году в этом районе было пять аналогичных землетрясений
Всего в 2021 году в этом районе было пять аналогичных землетрясений / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области 9 ноября зафиксировали землетрясение магнитудой в 1,8 балла. С начала года это не первое землетрясение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

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"9 ноября в 14.07 измерительными приборами сейсмической станции "Львов" вблизи с. Пнев Надвирнянского района был зафиксирован подземным толчком на глубине 3,8 км магнитудой 1,8 балла (не чувствуется на поверхности человеком) без негативных последствий", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что обращений от граждан не поступало.

Всего в течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, 29 октября, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1, 2,5 и 2,5 баллов соответственно.

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Подобные случаи в Украине

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3.

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Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.

Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Его зафиксировали в в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков. Также подземные толчки почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.

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