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В Ивано-Франковской области пронесся смерч: появились видео

22 июня, 08:34

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Вихрь бушевал над полями и лесополосой

В Украине в последнее время все чаще можно наблюдать смерчи. Необычное для нашей страны природное явление заметили в Ивано-Франковской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

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"Очередной смерч был замечен жителями села Обертин, Ивано-Франковская обл., Украина, вечером 21 июня", - написал он.

Видео: Игорь Кибальчич, Facebook

Метеоролог отметил, что, по словам очевидцев, вихрь пронесся над полями и лесополосой в 4 километрах от поселка.

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Видео: Игорь Кибальчич, Facebook

Напомним, недавно смерч пронесся в поселке Сивашское Новотроицкого района Херсонской области. Вихрь носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел натворить немало беды: задел 12 домов, а некоторые из них повредил. Кроме того, из-за стихии рухнули многолетние деревья и были повреждены электропровода.

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фото видео Прикарпатье смерч Ивано-Франковская область

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