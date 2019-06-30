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В Ивано-Франковской области реализуют важные экологические проекты

30 июня, 00:05

Аттракцион "В гостях у сказки" – это часть Галицкого парка, который возник еще 15 лет назад


Объединились для спасения природы. В Ивано-Франковской области горожане совместно с энергетиками реализуют важные экологические проекты. Одни предлагают идеи, другие – находят на это деньги. И вместе – сохраняют и развивают уникальный Галицкий природный парк. 

До тридцати тысяч туристов ежегодно приезжают полюбоваться уникальной природой Прикарпатья.

"Галицкий национальный природный парк имеет чрезвычайное большое значение для развития экологического туризма", – говорит Владимир Бучко, заместитель директора Галицкого национального природного парка.

Маленьких посетителей встречает сказочный экскурсовод. На тропе угадывают: кто какой след оставил. Далбше узнают, какой на ощупь дикий зверь. Встречаются и неожиданные препятствия.

Аттракцион "В гостях у сказки" – это часть Галицкого парка, который возник еще 15 лет назад, чтобы сохранить уникальную природу этих мест. И теперь на тысячах гектаров земли разместились редкие животные, птицы и растения. А необычные детские экскурсии, появились недавно – это партнерский социальный проект компании ДТЭК и активной громады.

Дикие звери здесь как на ладони. Вот играют медведи, а лиса даже позирует художнику.

Природный аттракцион "В гостях у сказки" – одна из многих экологических инициатив, которые поддерживает ДТЭК.

"Очень уважаю людей, которые работают в компании ДТЭК. Это профессионалы, это люди, которые хотят реально помочь громаде", – говорит директор парка.

В Галицком районе ДТЭК уже помог создать рекреационный комплекс, обустроил смотровую площадка. В целом реализовано 15-ть проектов.

"Это важные проекты как с точки зрения экологии, так и с точки зрения воспитания молодого
поколения для того, чтобы они понимали ответственность перед природой", – говорит Денис Шмыгаль, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Кроме экологических инициатив ДТЭК реализует также проекты по благоустройству города. В Бурштыне открывают спортивные площадки и залы, ремонтируют дома и школу. Идеи предлагает местная громада, а лучшие из них финансирует энергетическая компания ДТЕК. С начала года уже потрачено 800 тысяч гривен.

"Проекты будут продолжаться и мы не остановимся на тех, которые уже сделаны. Сейчас работают над созданием искусственного острова на местном водохранилище. Он будет в форме сердца", – говорит Денис Шмыгаль, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС.

"Этот остров будет иметь важное значение для отдыха мигрирующих птиц. На нем смогут останавливаться стаи гусей или журавлей", объясняет директор парка.

Сейчас в Галицком природном парке 240 видов птиц. Надеются, что после реализации проекта, появятся новые жильцы.

Ранее мы писали, что в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью, подобные тем, что уже действуют в Мариуполе и Киеве.


Ранее мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.

Напомним, что недавно проект "Давай, играй!" начал свою деятельность в г. Зеленодольск (Днепропетровская обл.), г. Ивано-Франковск, г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.), г. Червоноград (Львовская обл.), г. Счастье (Луганская обл.), пгт Добротвор (Львовская обл.), г. Белозерское (Донецкая обл.). Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 15-ти городов.

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Тег видео, экология, парк, ДТЭК, Ивано-Франковская область, громада

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