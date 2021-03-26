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В Ивано-Франковской области смягчают карантин: что разрешат

26 марта, 16:36

Виктория Барановская Виктория Барановская

Власти приняли внутренее решение

В Ивано-Франковской области улучшилась ситуация с коронавирусом, но город еще неделю будет находится в красной зоне.

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Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы", - отметил он.

По его словам за последние дни фиксировалось меньше летальных случаев. Он отметим, что на данном этапе советуются с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения.

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Отметим, что в Ивано-Франковской области ввели жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Регион находится в "красной" зоне карантина.

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Ранее мы сообщали, что большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ивано-Франковск коронавирус COVID-19 красная зона
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