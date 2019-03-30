В Ивано-Франковской области столкнулись внедорожник и легковушка: есть погибший

Еще три человека в результате ДТП пострадали, их госпитализировали

Фото: ГУНП в Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области столкнулись внедорожник и легковушка: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f55/1da/5c9f551daffdc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f55/1da/5c9f551daffdc.jpg 2019-03-30T13:55:00+02:00 Запад Еще три человека в результате ДТП пострадали, их госпитализировали

В Ивано-Франковской области столкнулись внедорожник и легковушка. В жутком ДТП один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 29 марта около 20:00 на трассе "Надворная – Ивано-Франковск". Как выяснилось, 36-летний водитель Ford Orion не выбрал безопасную скорость при обгоне грузовика, и легковушка выехала на полосу встречного движения. После этого произошло лобовое столкновение с внедорожником Audi Q7, за рулем которого находился 37-летний житель областного центра.







В результате аварии пассажир Ford Orion от полученных травм скончался по дороге в больницу. Еще три пассажиры легковушки получили травмы, их госпитализировали в больницу.

На данный момент подробности ДТП устанавливает следствие. По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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