В Ивано-Франковской области участок земли продали вместе с дорогой

Сегодня, 19:59

Эта дорога местным жителям необходима, чтобы доехать до областного центра 


В Ивано-Франковской области жители села Завий не могут доехать до областного центра, ибо дорога туда стала частной. Несколько лет назад местные власти продали участок земли вместе с дорогой бизнесмену, а тот закрыл проезд.

Предприниматель, которому продали участок, в свою очередь, уверят, что на момент покупки земли дороги тут не было. Но дорога в этой местности на самом деле есть, но упирается в большие ворота, за которыми – частная территория.

Как выяснилось, бывший состав сельсовета незаконно продал землю. В связи с этим против бывшего сельского головы прокуратура начала следствие, но дело быстро закрыли из-за того, что вышли сроки давности.

По словам местных жителей, руководство области пообещало за неделю решить проблему. Кроме того, предприниматель, которому продали землю, готов выделить 300 тысяч гривен, чтобы в селе построили объездную дорогу.

Напомним, ранее земельный скандал разгорелся в Тернопольской области
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