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В Ивано-Франковской области усилили карантин: что изменилось

5 февраля, 08:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ограничения коснулись и перевозок пассажиров

В Ивано-Франковской области осложняется ситуация с COVID-19, там растет количество больных. Из-за этого в регионе ужесточили карантинные ограничения.

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Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

4 февраля там созвали внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Члены комиссии единогласно приняли решение об усилении мер, а именно:

  • ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
  • запретить осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения,
  • ограничить проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;
  • усилить контроль за масочным режимом в общественных местах.

Департаменту здравоохранения ОГА поручено развернуть в учреждениях здравоохранения области 70 дополнительных кроватей, определенных для госпитализации больных коронавирусной болезни, а департамента финансов облгосадминистрации решить вопрос о выделении пяти миллионов гривен для обеспечения кислородом дополнительно развернутых коек.

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Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране продлят до 30 апреля.

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Также напомним, в Украине нет регионов из "красной зоны".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Ивано-Франковск карантин усиление Ивано-Франковская область коронавирус
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