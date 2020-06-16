В Ивано-Франковской области ужесточили карантин: что запретили

В Ивано-Франковской области ужесточили карантинные ограничения на территории региона.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковского городского совета.

По итогам заседания было решено приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров.

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Кроме того, приостанавливается деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на пять квадратных метров площади помещения, где проводится мероприятие.

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В то же время, в области разрешено проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров.

Напомним, что по состоянию на 16 июня в стране насчитывалось 31 810 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом среди населения. Инфекция уже унесла жизни 901 украинца, но еще 14 253 зараженных удалось вылечить.

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В последнее время в Украине ускорился рост количества больных COVID-19. Максим Степанов объясняет это тем, что люди перестали соблюдать карантин и приняли его смягчение за отмену. На этом фоне власти задумались над возвращением некоторых ограничений – ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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