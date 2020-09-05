В Ивано-Франковской области в ДТП погибли четыре человека: фото и видео

В Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

В полиции уточнили, что дорожная авария произошла ночью на автодороге Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга.

Следователи установили, что водитель автомобиля ВАЗ ехал в сторону Ивано-Франковска. Водитель МАН двигался в направлении Черновцов, но остановился на встречной полосе движения. Он хотел помочь другому водителю, у которого сломалась машина.

В результате лобового столкновения четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее в столице мужчина угнал микроавтобус и устроил ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель.

Также мы сообщали, как в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись легковушка Opel Zafira и грузовик Renault Magnum. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них пятеро несовершеннолетних.

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