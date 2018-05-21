В Ивано-Франковской области военный бросил в толпу гранату

В результате инцидента пострадали девять человек

В воскресенье, 20 мая, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный, который находится в отпуске, бросил в толпу людей гранату.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о том, что в результате инцидента пострадали девять человек.

Также сообщается, что у военного произошел конфликт с местными жителями.

Напомним, накануне в одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова. В момент взрыва в доме никого не было — бизнесмен с семьей находился в Одессе. Следы взрыва на заднем дворе возле окон столовой обнаружила в субботу утром женщина, которая присматривала за домом, пока хозяева были в отъезде.

В результате взрыва были повреждены металлопластиковые окна, железное ограждение и тротуарная плитка во дворе. Никто не пострадал. Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники Измаильского отдела полиции. Ведется розыск злоумышленников.

После инцидента полиция открыла уголовное дело по статье "Хулиганство". Во дворе депутата изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу. В полиции добавили, что санкция статьи 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство") предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.